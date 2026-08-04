Специфическая «слабость» государственной политики заключается в том, что до завершения процесса реализации поставленной задачи принципиально нельзя говорить и даже намекать о содержании конечной цели. Именно этой специфической «слабостью» государственной политики как раз и пользуются демагоги-популисты. Вот почему рядовые граждане в эпоху бесконечных информационных потоков регулярно попадают в «грязные» сети манипуляторов. Более того, именно поэтому в современной политике количество провокаций стремительно растет.

В то время, когда демагог позволяет себе использовать в риторике эмоциональные приемчики, желая блеснуть интеллектом перед окружающими, государственный деятель обязан быть максимально сдержанным. Поэтому визуально кажется, что эмоциональное шоу демагога больше похоже на правду, чем декларативный и сдержанный текст представителя власти. Для сохранения индивидуальной политической адекватности каждый ответственный гражданин должен обязательно учитывать данное объективно существующее обстоятельство.

«Подогревающиеся» извне политические манипуляторы, жонглируя человеческими эмоциями, искусственно провоцируют в стране ситуацию, которая подталкивает представителей официальной власти к тому, чтобы в заочном споре власть заняла позицию защищающейся или как минимум оправдывающейся стороны. После этого уже непосредственно в процессе общественного «оправдывания» тех или иных своих конкретных действий власть, комментируя резонансное «яркое» событие, может случайно «уронить» правду о конечной стратегической цели реализуемой политики. Сразу после чего стратегическая цель государственной политики может быть «расшифрована», а значит, количество искусственных препятствий и провокаций увеличится в разы.

Да, конечно, очень заманчиво пытаться увидеть целую картину в отдельных деталях и фрагментах. Может быть, поэтому даже дети любят собирать красочные пазлы. Однако, несмотря на такую заманчивость, у политических пазлов есть свои особенности. Большая часть фрагментов этих политических пазлов — «хамелеоны», поэтому их настоящую окраску можно увидеть и адекватно оценить только после того, как картина будет завершена. Отчасти поэтому нельзя поддаваться информационным провокациям и торопиться с личной оценкой тех или иных конкретных событий. Кроме того, любые навязываемые эмоции мешают объективности. Иными словами, даже самый «яркий» фрагмент пазла не может быть критерием качества конечного результата.

Практически каждому из нас знакома ситуация, в которой, как только ты демонстрируешь определенный успех в делах, у тебя сразу возникают ненавистники. Похожая ситуация может иметь место в любом коллективе: спорте, школе, институте, на работе, в политике и даже в отношениях с родственниками. Неважно, в каком из этих «коллективов», но как только в тебе увидят определенный потенциал, которого они сами лишены, ты сразу становишься предметом сплетен и объектом нападок. Даже у руководителя «крошечной» конторы есть свои друзья и недруги, которые видят себя на его месте.

А теперь представьте количество и масштаб подобных «друзей» и «доброжелателей» у руководителя страны, который своей политикой последовательно ломает годами навязываемые миру стереотипы международных отношений. Руководитель, который отважился с высоких трибун обвинить международные организации в применении политики «двойных стандартов». И, наконец, руководитель, который вопреки всем угрозам и препятствиям смог развить страну и обеспечить ее всеми необходимыми факторами, чтобы победить и окончательно восстановить территориальную целостность. Руководитель, чья политика стала причиной формирования новой геополитической реальности в нашем регионе.

Все эти колоссальные результаты были достигнуты на фоне того, что претендующие на политическое лидерство европейские страны «разбалтываются» из-за переживаемых там экономических и политических стрессов. Тогда как Азербайджан, который находится в прямом смысле этого слова между воюющими странами, не только сохраняет свою стабильность, но и смог восстановить историческую справедливость. Благодаря своему лидеру наша страна смогла решить замороженный вопрос, который на протяжении десятилетий использовался в качестве инструмента давления не только на страну, но и на регион в целом. Безусловно, страны, которые имеют геополитические интересы в нашем регионе, за подобные успехи «спасибо» Азербайджану и его лидеру не скажут.

Развивая данный контекст для того, чтобы иметь ясное представление о некоторых явлениях, свидетелями которых нам иногда приходится быть, необходимо обязательно учитывать, что в политике особую агрессивность к лидеру демонстрируют обычно те, кто когда-то имел непосредственный доступ к «кухне» власти. Если учитывать данный объективно существующий социально-психологический фактор, то можно легко найти объяснение демагогическим нападкам некоторых представителей радикальной оппозиции.

Тем не менее на протяжении всех этих лет популистские и провокационные лозунги демагогов не смогли поменять стратегические приоритеты президента. Если после сложного анализа политики президента Азербайджана позволить себе обозначить смыслообразующие факторы эффективности его государственной деятельности, то мы можем говорить о том, что иметь четкие приоритеты и уметь договариваться как раз и являются отражением в зеркале стратегически значимых качеств главы государства. При этом наша Победа говорит о том, что «договариваться» для президента Ильхама Алиева не означает «уступать», а как раз наоборот: договариваться — это уметь методично убеждать «оппонента» в необходимости идти на уступки.