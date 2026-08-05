Эргун Кирликовалы — известный турецко-американский ученый-химик, инженер и предприниматель. Он получил мировую известность благодаря разработке уникальных полимерных покрытий для американских боевых самолетов-«невидимок» B-2 Spirit и F-35 Lightning II. Созданные им материалы поглощают радиолокационные сигналы, значительно снижая заметность авиационной техники для систем противовоздушной обороны.

Кирликовалы опубликовал открытое письмо, адресованное всемирно известному философу, экономисту и автору книги «Черный лебедь» Нассиму Николасу Талебу. Поводом стало заявление Талеба о том, что он отказывается читать лекции в Баку, пока Рубен Варданян остается в заключении.

«Как автор, посвятивший свою карьеру предупреждению мира о скрытых финансовых рисках, ложных нарративах и структурной слепоте, вы, на мой взгляд, сами стали жертвой тщательно выстроенной иллюзии», — пишет Кирликовалы.

По его словам, публичный образ Варданяна как филантропа стал своеобразным «нарративным щитом», скрывающим, как утверждает автор, многолетнюю деятельность, связанную с незаконными финансовыми схемами и геополитической дестабилизацией.

В письме напоминается, что инвестиционный банк Troika Dialog, который долгие годы возглавлял Варданян, находился в центре международного расследования Troika Laundromat. По данным, на которые ссылается Кирликовалы, через сеть офшорных компаний, банков-посредников и фирм-однодневок были выведены миллиарды долларов, при этом тщательно скрывались конечные владельцы средств.

Автор также отмечает, что банковские проверки выявили использование обычных граждан в качестве номинальных владельцев корпоративных счетов, через которые осуществлялось движение капитала по сложным международным схемам.

Отдельный блок письма посвящен событиям после начала полномасштабной войны России против Украины. Кирликовалы пишет, что Варданян оказался в ряде международных санкционных и мониторинговых списков по обвинениям в оказании материальной, технической и логистической поддержки промышленным секторам, обеспечивавшим военные цели России. Он также напоминает о включении Варданяна в украинскую базу «Миротворец».

«Когда вы требуете безусловного освобождения человека, находящегося под серьезными международными санкциями, вы фактически защищаете финансовые механизмы, которые обеспечивают региональное насилие», — говорится в письме.

Кирликовалы также подвергает критике трактовку Талебом ареста Варданяна. По его мнению, появление последнего в Карабахе в конце 2022 года стало фактором, подорвавшим стабильность в регионе. Автор напоминает, что в феврале 2026 года Бакинский военный суд приговорил Варданяна к 20 годам лишения свободы по обвинениям в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.

«Рассматривать путь Варданяна исключительно как гуманитарную миссию — значит стать жертвой тех самых “слепых зон”, о которых вы сами предупреждали в своих книгах», — отмечает Кирликовалы.

Отдельно он обращается к исторической памяти конфликта, заявляя, что позиция Талеба не учитывает трагедию Азербайджана.

«Более тридцати лет народ Азербайджана переживал тяжелые события на собственной территории. Почти миллион азербайджанцев был вынужден покинуть свои дома, а трагедия Ходжалы навсегда осталась одной из самых болезненных страниц истории региона», — пишет автор.

По его словам, освобождение оккупированных территорий в 2020 году открыло путь к долгосрочному миру, однако устойчивое урегулирование возможно лишь при соблюдении принципов международного права и ответственности.

Завершая обращение, Кирликовалы призывает Талеба отказаться от эмоционального восприятия фигуры Варданяна и применить к его деятельности тот же критический подход, который принес философу мировую известность.

«Подлинный гуманизм требует быть на стороне жертв агрессии и вынужденного переселения, а не влиятельных финансистов, извлекающих выгоду из их страданий. Я призываю вас отбросить личные симпатии, применить присущую вам критическую методологию к деятельности сети Варданяна и переосмыслить моральные последствия вашей публичной поддержки», — говорится в открытом письме.