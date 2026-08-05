Обращение председателя Канадской федерации сикхов, известного правозащитника Мониндера Сингха Буала, тесно сотрудничающего с Бакинской инициативной группой (БИГ), в международные организации, представленные им официальные документы, а также сведения о прямых планах покушения на него и членов его семьи и фактах транснациональных репрессий вызвали серьёзное обсуждение на международном уровне.

Как сообщили в БИГ, согласно недавно обнародованному докладу специальных докладчиков ООН, с 2022 года Мониндер Сингх Буал четырежды получал от канадских органов безопасности официальные предупреждения об угрозе его жизни за то, что он защищает на международных площадках право сикхов на самоопределение.

Последнее, четвёртое официальное уведомление было вручено непосредственно у него дома 22 февраля 2026 года. В планах покушения, которые канадские спецслужбы оценили как достаточно серьёзные, впервые в качестве прямых целей были указаны не только сам активист, но также его супруга и двое их детей. Согласно докладу, эта тайная попытка покушения является наглядным примером стратегии индийского государства по физическому устранению диссидентов и правозащитников, сотрудничающих со специальными механизмами ООН, независимо от их местонахождения. Отмечается, что угроза возникла незадолго до поездки активиста в Женеву для участия в 61-й сессии Совета ООН по правам человека, что не считается случайным совпадением.

В связи с возникшей критической ситуацией пять специальных докладчиков и экспертов ООН по правам человека, борьбе с терроризмом, свободе мирных собраний и свободе вероисповедания направили правительству Канады официальное письмо с выражением протеста и призывом принять меры. Представители ООН назвали угрозу, с которой столкнулись Мониндер Сингх и его семья, частью незаконных транснациональных репрессий, заказных убийств и актов возмездия, осуществляемых властями и разведывательными службами Индии за рубежом.

В письме также напомнили об убийстве в 2023 году на территории Канады другого сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара, получавшего аналогичные предупреждения. Утверждается, что он был убит тайными агентами Индии и членами организованных преступных группировок. В документе выражена серьёзная обеспокоенность недостаточной бдительностью Канады в отношении действий официального Дели, которые авторы называют государственным терроризмом на территории суверенных стран.

В БИГ заявили, что документы свидетельствуют о попытках правительства Индии не только подавлять фундаментальные права этнических и религиозных меньшинств внутри страны, но и заставить замолчать сикхских активистов, проживающих и работающих в западных государствах, с помощью незаконной слежки, шантажа и методов террора.

После публикации полного текста официального документа экспертов ООН тема оказалась в центре внимания мировой прессы. Британские газеты The Guardian и The Independent, а также канадские CBC News и Global News широко осветили эту тему, подвергнув резкой критике деятельность индийских разведывательных сетей, которые, как утверждается, подрывают внутреннюю безопасность суверенных государств и создают в Европе и Северной Америке тайные сети для организации покушений и угроз в адрес сикхских активистов.

Напомним, что аккаунты Бакинской инициативной группы в социальных сетях и её сайт регулярно подвергаются кибератакам индийского происхождения.