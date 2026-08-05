Пивоварня Bias Brewing в городе Калиспелл (штат Монтана) кажется необычным местом для предвыборной встречи человека, называющего себя «радикальным прагматиком». Однако именно здесь июльским вечером Сет Боднар обратился к избирателям, пишет The Economist.

«Баллотируясь как независимый кандидат, ты раздражаешь обе стороны», — сказал он собравшимся, пока те допивали пиво. Боднар намерен стать следующим сенатором от Монтаны. По его словам, демократы фактически забыли о штате, а республиканцы считают его поддержку само собой разумеющейся.

Кампания Боднара отражает более широкую тенденцию. Американцы все сильнее разочаровываются в двух ведущих партиях страны. Чистый рейтинг одобрения Демократической партии опустился почти до минимума за последние 35 лет. Это создает возможности не только для политиков левого фланга, но и для нового поколения независимых кандидатов.

На выборах 2026 года зарегистрировано больше независимых кандидатов в Конгресс, чем в любом избирательном цикле как минимум с 2000 года. Кампании Сета Боднара в Монтане и Дэна Осборна в Небраске станут главным испытанием того, способны ли независимые политики добиться успеха в системе, фактически построенной вокруг двух партий.

Исторически баллотироваться без партийной поддержки крайне сложно. Независимые кандидаты лишены развитой партийной инфраструктуры, а во многих штатах обязаны собрать значительно больше подписей для регистрации в бюллетене. Однако политическая ситуация постепенно меняется.

По данным Gallup, в прошлом году 45% американцев называли себя независимыми — это самый высокий показатель как минимум с 1988 года. При этом такие избиратели сегодня на пять процентных пунктов чаще склоняются к демократам, чем к республиканцам.

Политики умеренных взглядов, которые раньше ассоциировали себя с Демократической партией, также начинают менять позицию. Бывший сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин, покинувший Демократическую партию и ставший независимым, после ухода из политики сосредоточился на поддержке независимых кандидатов в Конгресс.

Особенно перспективными независимые кандидаты выглядят в традиционно республиканских штатах, где отдельные демократические инициативы пользуются большей популярностью, чем сама партия. Не случайно самые сильные независимые кампании развернуты именно в Монтане и Небраске — штатах, трижды голосовавших за Дональда Трампа, но одновременно страдающих от последствий тарифов и роста цен на топливо.

Сет Боднар представляет собой типичного представителя политического истеблишмента. Он окончил военную академию Вест-Пойнт, дважды служил в Ираке, работал в General Electric, а затем возглавил Университет Монтаны.

«Мне кажется, обе партии покинули то, что я называю здравым центром», — говорит он за чашкой кофе в городе Миссула.

Его главным соперником является бывший федеральный прокурор Курт Алме, которого поддерживают уходящий сенатор Стив Дэйнс и Дональд Трамп. По мнению критиков, Дэйнс намеренно объявил об уходе лишь в последний момент, чтобы фактически расчистить дорогу своему фавориту.

В отличие от Боднара, Дэн Осборн строит кампанию на ярком популизме. 51-летний ветеран армии, механик и бывший профсоюзный лидер впервые вышел в политику в 2024 году, когда демократы вообще не выдвинули кандидата в Сенат. Тогда Осборн проиграл республиканке Деб Фишер, но сумел набрать впечатляющие 47% голосов.

Теперь его соперником станет действующий сенатор-республиканец Пит Рикеттс — бывший губернатор и представитель одной из самых богатых семей штата. Его отец основал финансовую компанию TD Ameritrade, а семья владеет бейсбольным клубом Chicago Cubs.

Критики утверждают, что ни Боднар, ни Осборн не являются по-настоящему независимыми политиками, а лишь демократы, пытающиеся дистанцироваться от непопулярного партийного бренда. Действительно, оба используют платформу ActBlue для сбора пожертвований и пользуются поддержкой известных демократов.

Особенно заметно это в риторике Осборна. Он активно критикует влияние миллиардеров на американскую политику.

«Илон Маск может пожертвовать на кампанию 300 миллионов долларов и получить ключи от Белого дома. Так быть не должно», — заявил он недавно на встрече с избирателями в западной Небраске.

Боднар, в свою очередь, объясняет свою независимость многолетней службой в армии, которая, по его словам, воспитала в нем внепартийный подход. Он утверждает, что считает себя независимым уже более десяти лет.

«Жители Монтаны — либертарианцы, которые при этом любят своих соседей. Мы убеждены, что государству не место ни в кабинете врача, ни в наших спальнях, ни в наших оружейных сейфах», — говорит он.

Осборн также старается подчеркнуть свою самостоятельность, открыто критикуя бывших лидеров Демократической партии.

«Я не боюсь сказать, что Джо Байден провалил миграционную политику. И не боюсь сказать, что Барак Обама не должен был спасать банки», — заявил он в интервью The Economist.

Успех независимых кандидатов будет зависеть прежде всего от того, удастся ли им убедить достаточное число республиканцев проголосовать за них. Не менее важным фактором станет решение демократов — отказаться от участия в выборах или остаться в гонке, рискуя расколоть голоса оппозиционно настроенных избирателей.

В Небраске победитель демократических праймериз уже подал документы на снятие своей кандидатуры. Однако проигравший на праймериз кандидат пытается через суд заставить партию участвовать в выборах.

В Монтане демократы выдвинули Алани Бэнкхед, однако ее кампания практически осталась без денег.

«Когда я был сенатором, я был настоящим спонсором демократов. Я собирал миллионы долларов для партии в Монтане», — говорит Макс Бокус, самый долго занимавший сенаторское кресло демократ от этого штата.

По его словам, заменить его так никто и не смог. Более того, Национальный комитет Демократической партии по выборам в Сенат вообще не намерен вкладывать средства в эту кампанию.

Несмотря на это, Алани Бэнкхед заявляет, что не собирается снимать свою кандидатуру. Крайний срок для этого — 10 августа.

Макс Бокус, который поддерживает Сета Боднара, все еще надеется, что она изменит решение.

«Чтобы Сет победил, ей придется выйти из гонки», — уверен он.