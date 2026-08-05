Руководящий состав Министерства обороны ознакомился с новыми военными объектами, переданными в распоряжение подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает Минобороны, руководящему составу было доложено, что в почти 20 нововведенных в эксплуатацию объектах военной инфраструктуры в различных регионах республики созданы все необходимые условия для служебно-боевой деятельности личного состава.

В объектах предусмотрены столовая, кухня, медпункт, казарма, оружейная комната, бытовое помещение, банно-санитарный узел, котельная и комплекс водоснабжения, а также генераторы, предназначенные для бесперебойного обеспечения территории электроснабжением. Здания оснащены коммунальными системами, линиями связи и коммуникациями, включая системы пожарной сигнализации, современным оборудованием, мебелью и инвентарем.

Генерал-полковник Закир Гасанов поставил перед Боевым авиационным командованием задачи по обеспечению непрерывной защиты воздушного пространства нашей страны и углубленному изучению в ходе учений и тренировок подразделений ПВО тактико-технических характеристик современных образцов оружия и военной техники, поступивших на вооружение, а также освоению правил их эффективного применения в боевых условиях.

