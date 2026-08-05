Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко раскритиковал министра обороны Сурена Папикяна на фоне участившихся случаев гибели военнослужащих в небоевых условиях. Об этом сообщает армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники во властных кругах.

По данным издания, глава правительства недоволен ростом числа смертей в армии в мирное время, а также усиливающейся критикой в адрес Вооруженных сил. В публикации утверждается, что между Пашиняном и Папикяном недавно состоялся жесткий разговор.

Как пишет газета, премьер заявил министру, что в условиях отсутствия войны приоритетом должно быть морально-психологическое состояние личного состава, дисциплина и порядок в подразделениях. При этом, по словам источников, именно в этих вопросах ситуация остается неудовлетворительной.

Газета также утверждает, что в руководстве обсуждалась возможная отставка Папикяна. Однако, не найдя подходящей кандидатуры на замену из числа своих соратников, Пашинян решил сохранить его на посту.

Кроме того, «Грапарак» заявляет, что Министерство обороны Армении скрывает часть статистики по смертям военнослужащих, а информация о некоторых инцидентах становится известна только после публикаций в прессе. Официально в ведомстве объясняют, что часть подобных случаев не связана непосредственно с прохождением военной службы.