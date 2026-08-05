Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку никогда не допустит использования своей территории для действий против соседних государств.

В интервью турецким СМИ он подчеркнул, что ситуация вокруг Азербайджана остается сложной с геополитической точки зрения: к югу от страны продолжается противостояние между Ираном, США и Израилем, а к северу — война между Россией и Украиной.

Комментируя распространяемые утверждения о том, что территория

По его словам, суверенитет и территориальная целостность страны являются основополагающими принципами государственной политики, а Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для вмешательства против какого-либо соседнего государства.

Гаджиев также отметил, что Азербайджан считает Иран братской страной, поскольку по другую сторону реки Араз проживают азербайджанцы. Он добавил, что Баку не может допустить действий, способных нанести ущерб людям, которых считает своими братьями, независимо от их национальности и вероисповедания.

Кроме того, помощник президента указал, что обвинения в адрес Азербайджана лишены и практического смысла. По его словам, подобные сценарии невозможны и с технической точки зрения, поскольку для этого потребовалось бы использование территории Турции, что исключено.

«Все подобные утверждения являются элементами грязной пропаганды», — подчеркнул Гаджиев.

Азербайджана якобы использовалась израильской разведкой «Моссад», Гаджиев назвал такие заявления пропагандой.