Азербайджан готовится к борьбе с дефицитом воды с помощью современных технологий и науки.

Об этом в интервью Report заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане, руководитель Офиса партнерства и координации FAO Насар Хаят.

Он отметил, что в настоящее время дефицит воды в Азербайджане становится все более серьезным вызовом.

«В глобальном масштабе около 70% пресноводных ресурсов используется в сельскохозяйственных целях. В Азербайджане дефицит воды становится все более серьезной проблемой. Во-первых, Азербайджан является страной нижнего течения для всех рек. Большая часть пресной воды в Азербайджане формируется за счет рек, текущих из соседних стран. Поэтому необходимо определить, как можно эффективно использовать воду», — сказал он.

По его словам, в некоторых сельских общинах за пределами Баку существуют эффективные системы орошения.

«Под высокоэффективной системой орошения я подразумеваю капельное орошение, дождевание и другие подобные методы, сокращающие потери воды. Таким образом, без водных ресурсов мы не сможем производить необходимое нам продовольствие. Именно настолько критическое значение имеет вода для сельскохозяйственного сектора Азербайджана.

Мы должны наилучшим образом использовать уже имеющуюся воду. Мы не должны допускать чрезмерного полива, не должны позволять воде испаряться на солнце. Я думаю, что в настоящее время Азербайджан проводит очень хорошую работу по расширению использования современных средств орошения среди фермеров и сельских общин».