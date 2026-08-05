27 августа в отеле Serena Hotel в Исламабаде состоится международное культурное мероприятие Cultural Colors – Season 5, в рамках которого пройдет специальная презентация, посвященная Азербайджану.

Организаторами выступают Niftysphere Institute of Arts and Design совместно с Министерством национального наследия и культуры Пакистана. Мероприятие проводится при поддержке федерального министра национального наследия и культуры Пакистана Аурангзеба Хана Хичи.

Центральным элементом азербайджанской программы станет показ эксклюзивной коллекции одежды, вдохновленной богатым культурным наследием Азербайджана, национальными орнаментами, традиционными ремеслами и художественными мотивами. Коллекция, созданная факультетом моды Niftysphere Institute of Arts and Design, сочетает азербайджанские традиции с современными дизайнерскими решениями.

Ожидается, что мероприятие соберет дипломатов, представителей государственных структур, международных организаций, дизайнеров, художников, студентов и представителей СМИ. Организаторы отмечают, что проект призван укрепить культурные связи между Пакистаном и Азербайджаном, а также способствовать развитию международного культурного сотрудничества и общественной дипломатии.