В Казахстане завершен один из ключевых этапов строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Подводный кабель, прокладываемый по маршруту Актау — Сумгайыт, достиг казахстанского побережья. Об этом говорится в сообщении Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Проект реализуется АО «Казахтелеком» совместно с компанией AzerTelecom International при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Новая магистраль напрямую соединит цифровую инфраструктуру Казахстана и Азербайджана, обеспечив высокоскоростной канал передачи данных между Азией и Европой. Ожидается, что проект повысит надежность международной связи, увеличит пропускную способность сетей и укрепит транзитный потенциал обеих стран.

Прокладка кабеля началась в июле 2026 года и велась в круглосуточном режиме с использованием специализированного судна водоизмещением более 20 тысяч тонн. В работах были задействованы около 70 специалистов.

Сейчас продолжается подключение кабеля к береговой инфраструктуре. Осенью планируется завершить строительство наземных объектов, провести пусконаладочные работы и комплексное тестирование системы.

За строительство и дальнейшую эксплуатацию линии отвечает компания CaspiLink B.V. — совместное предприятие «Казахтелекома» и AzerTelecom International. Проект финансируется за счет собственных средств операторов без привлечения бюджетного финансирования.