Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ответил на звучащие в адрес Азербайджана обвинения в якобы размещении израильских военных баз:

Есть силы, которые пытаются поссорить нас и распространяют по этому поводу дезинформацию. Мы оказываем помощь Газе, у нас есть представительство в Рамалле, продолжаются и другие социальные проекты в поддержку Палестины. Азербайджан никогда не будет участвовать в проектах, противоречащих интересам Турции.

«Утверждения о том, что в Азербайджане находятся израильские базы или что Баку является «спасательным кругом» для Израиля, — это черная пропаганда и ложь, распространяемая врагами Турции и Азербайджана. Мы готовы к любым проверкам: пусть приезжают и обследуют каждый метр нашей территории. Если найдут здесь хоть что-то, принадлежащее Израилю, мы предоставим авторам этих обвинений возможность лично изучить это.

Мы не можем и не остаемся равнодушными к Газе и страданиям палестинского народа. Для Баку принципиальной позицией остается решение палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств.

Более того, мы берем на себя инициативу и выполняем превентивную миссию, чтобы не допустить кризисов между Израилем и Турцией. Именно в этом контексте была важна встреча представителей Израиля и сирийского руководства, состоявшаяся в Азербайджане», — заявил Гаджиев.

Гаджиев, особо подчеркнул, что отношения между Израилем и Азербайджаном ни в коем случае не могут развиваться до такой степени, чтобы навредить Турции.