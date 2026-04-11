Печально известный институт Лемкина, якобы призванный содействовать предотвращению геноцида, вновь выставил себя в негативном свете. Так, эта организация, давно превратившаяся в некий филиал армянского лобби, занимается исключительно продвижением фейкового нарратива о «геноциде армян». Все остальные, реальные геноциды, в том числе и Ходжалинский, эту организацию не интересует. Такая «избирательная чувствительность» невольно наводит на мысли о двойных стандартах. И чем чаще это происходит, тем сложнее воспринимать подобную деятельность всерьез.

Заявления данной «шарашкиной конторы» выглядят не как взвешенные выводы, а скорее как заранее подготовленные тезисы, которые просто повторяются в разных формулировках. О какой объективности тут может идти речь — вопрос, скорее, риторический. На этом фоне действия самой Армении выглядят куда более прагматично и разумно. В Ереване, судя по всему, начинают понимать, что бесконечное прокручивание конфронтационных нарративов не приближает страну к развитию и стабильности.

И в то время, как нынешние власти Армении, понимая всю пагубность лживого «геноцидного» дискурса, пытаются выветрить эту блажь из отравленного сознания армянского народа, прилагают усилия для налаживания отношений с ближайшими соседями – Турцией и Азербайджаном, институт Лемкина взял курс на очернение стараний официального Еревана.

Более того, риторика института Лемкина удивительным образом совпадает с позицией тех кругов, для которых тема «геноцида армян» является не просто историческим вопросом, а основой идеологической конструкции, своего рода цементирующей основой армянского единства, наконец «священной коровой», которую они не перестают доить долгие годы. Любые попытки Еревана подвергнуть сомнению лживый «геноцид армян» или пересмотреть подход автоматически воспринимаются так называемыми реваншистами и армянским лобби как угроза, и институт, судя по всему, эту логику охотно поддерживает.

На сей раз данная НПО решила выступить в качестве некоего органа, озабоченного трудоустройством бывшего директора Музея-института «геноцида армян» Эдиты Гзоян, и вмешаться в кадровые процессы. Как сообщают армянские СМИ, институт Лемкина осудил якобы вынужденную отставку Гзоян с занимаемой должности. Требования звучали вполне уверенно: восстановить в должности, обеспечить академическую свободу и вообще срочно все исправить. При этом в заявлении не обошлось без традиционного набора набивших оскомину формулировок. Речь шла о некоем внешнем давлении, попытках навязать ревизионистский подход и обмене исторических оценок на обещания мира с Азербайджаном и Турцией.

«На Армению оказывается давление со стороны ряда влиятельных лиц, государств и хорошо финансируемых организаций с целью навязать ревизионистский нарратив, фактически отрицающий геноцид, в обмен на обещания мира с более сильными соседями — Азербайджаном и Турцией», — говорится в сообщении.

Казалось бы, внутренний вопрос, ну решил институт Лемкина раскритиковать «неверную» политику Еревана. Можно было бы и не обращать особого внимания на эту «мышиную возню», если бы не одна строка в обращении: «Поощрение отрицания геноцида» усиливает позиции тех, кто его совершает. Нет оснований полагать, что Азербайджан или Турция изменили свою политику в отношении армян».

Вот оно как! Оказывается, причины отставки Гзоян следует искать во «враждебном» отношении азербайджанцев и турок к армянам, на счету которых немыслимое количество всевозможных «геноцидов». Вроде бы абсолютно несовместимые понятия, претящие элементарной логике, но ангажированные сотрудники института Лемкина умудрились «впихнуть в невпихуемое».

Особенно контрастно этот бред звучит на фоне того, что сегодня и Баку, и Ереван, а также многие мировые игроки все чаще говорят о реальной возможности мира. Переговоры идут, позиции сближаются. Казалось бы, логично было бы поддержать этот процесс. Но институт Лемкина, судя по всему, решил, что мир — это не тот сценарий, который стоит поощрять. За мир – не платят.

То есть, очевидно, что ни сама организация, ни ее покровители и спонсоры вовсе не заинтересованы в снижении напряженности. Гораздо привычнее и, возможно, удобнее оставаться в рамках старой риторики, где все давно распределено по ролям и не требует пересмотра. Впрочем, есть и другой момент. Все эти громкие заявления, несмотря на их резкость, вряд ли способны серьезно повлиять на происходящие процессы. Тем более что сама организация уже не раз становилась объектом критики, в том числе за использование имени Рафаэля Лемкина. Причем претензии звучали даже со стороны семьи Рафаэля Лемкина – автора термина «геноцид».

Так что в итоге вся эта активность выглядит скорее как информационный шум, попахивающий тюркофобией. Конечно же, неприятный, местами раздражающий — примерно как назойливая муха, которая жужжит где-то рядом и мешает сосредоточиться. Вреда вроде немного, но и пользы, откровенно говоря, тоже никакой.