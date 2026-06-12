Звание Героя Чеченской Республики присвоили секретарю Совета безопасности региона Адаму Кадырову. Соответствующую медаль ему вручил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, награда была присвоена указом главы региона за «выдающиеся заслуги перед государством», «беззаветное служение народу», а также в связи с Днём России.

Даудов отметил, что награда стала признанием патриотизма и личной ответственности Адама Кадырова, подчеркнув его «ежедневную работу во имя Отечества и интересов народа».