В Армении озвучены очередные провокационные заявления в адрес Азербайджана. Причём сделал это глава Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян. Он в беседе с журналистами без тени сомнения заявил: в Сюнике, то есть в Западном Зангезуре, азербайджанские военные вырубили лес и обустроили свои позиции на территории заповедника.

По словам Асряна, азербайджанские военнослужащие, оказывается, дислоцированы на армянской территории в районе села Неркин Ханд и Зангезурского заповедника, и в ходе обустройства своих позиций и создания инфраструктуры азербайджанская сторона осуществляет вырубку деревьев на территории заповедной зоны, отметив, что армянская сторона лишь фиксирует эти действия и сообщает о них «соответствующими политическими каналами». Более того, Асрян вынужден был подтвердить, что и премьер-министр, и глава ведомства, и он лично неоднократно заявляли, что работают над решением этого вопроса путем делимитации.

Можно ловить генерала Асряна на крупной и мелкой лжи. Пока не проведена делимитация и не уточнена граница, заявлять, будто бы азербайджанцы обустроили посты на армянской территории как минимум некорректно. Потому как ещё не установлено, где и чья территория. Более того, как показывает опыт, делимитация практически любого участка границы приводит к тому, что Армении приходится возвращать Азербайджану незаконно «прихваченные» территории. Где-то земли были «приармянены» ещё в советский период, когда границы союзных республик вообще не обозначались на местности, за исключением автотрасс, где-то – уже во время оккупации с сопредельных с Арменией районов Азербайджана, когда с границей тем более не церемонились.

И это не только четыре села в Газахском районе. Куда больше информацию для размышления дает делимитация того участка границы Армении и Азербайджана, который вплотную прилегал к границе с Ираном. Тогда, напомним, Азербайджану отошли стратегические высоты, половина села Давид-Бек и даже участок трассы Мегри–Ереван. Наконец, вынуждены напомнить: в Азербайджане умеют работать с картами и на чужую территорию не посягают. Нет у нас такой привычки. А вот для Еревана объявлять чужое своим – это достаточно традиционный ход. Не важно, идёт ли речь о долме, музыке или о территориях. Ну и в качестве «вишенки на торте», после учинённого в годы оккупации экоцида, грабежа природных ресурсов Азербайджана, армянской стороне по поводу вырубки деревьев лучше бы помолчать.

Однако куда важнее другое. Заявление Асряна— это прямой шаг к созданию напряженности на границе Азербайджана и Армении. Той самой границе, где наконец установилась тишина и запущен процесс делимитации. Где уже нет пограничных инцидентов, перестрелок, «обмена ударами», разгромленных постов и т.д. Но, судя по всему, эта самая тишина на границе устраивает в Ереване не всех.

Можно спрятаться за рассуждения о результатах выборов, где почти 50% избирателей поддержали действующего премьера и, следовательно, его мирную повестку, но и реваншистам удалось собрать солидное количество голосов, а значит, эта самая «партия войны» вовсе не вытеснена в маргинальную часть политического спектра и будет время от времени напоминать о себе.

Но всё дело в том, что эти провокационные заявления озвучил не проигравший кандидат в депутаты или премьеры от «партии войны», а начальник генштаба ВС Армении. Человек, у которого по определению не может быть собственного мнения и своей позиции. Ему по должности положено озвучивать мнение и исполнять указания своего верховного главнокомандующего. То есть Никола Пашиняна. А это уже существенно повышает уровень опасности тех заявлений о границе, которые озвучиваются в Ереване.

То, что делает генерал Асрян, в журналистских кругах называется «держать тему на плаву». Он вроде бы и не приказывает своим войскам «вернуть территории», прекрасно зная, чем это закончится для армянской стороны.

Во-первых, в Ереване слишком хорошо помнят, чем закончились предыдущие стычки на границе, в том числе у озера Гарагель и вулкана Беюк-Ишыглы.

А во-вторых, отдают себе отчёт, что ситуация изменилась, и изменилась в пользу Азербайджана. Дорога Агдере-Кельбаджар уже полностью под контролем Азербайджана, а не российских миротворцев: построены новые дороги, обустроены позиции, проведено разминирование. И если в то время, пока в Карабахе стояли российские миротворцы, в Ереване ещё могли рассчитывать, что Азербайджан ещё не обустроил новые позиции и не успеет перебросить резервы, то сейчас ситуация изменилась коренным образом. И изменилась в пользу Азербайджана.

Так что повторять рискованные вылазки не очень хочется. Однако сам факт того, что тему «азербайджанских постов на армянской территории» в Ереване пытаются держать в боевой готовности, тоже не получится не замечать. И это уже повод озвучить весьма неприятные для кого-то вопросы: так чего же добиваются действующие власти в Ереване? Там действительно намерены выполнять вашингтонские договорённости, делимитировать границу и выполнять мирную повестку, или просто ждут удобного момента для новой серии приграничных провокаций? У официального Еревана опять две позиции: на внешней арене говорить о мире, а на внутренней взвинчивать напряженность?

Так или иначе, несмотря на все как бы позитивные сигналы, заявление генерала Асряна показывает, что впадать в благодушие ещё слишком рано. И что порох надо держать сухим.