Церемония открытия чемпионата мира по футболу стартовала в столице Мексики – Мехико, на знаменитом стадионе «Ацтека». Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

В художественной части церемонии открытия примут участие всемирно известная певица Шакира, а также Дэвид Гетта, EJAE, Меган Джовон Рут Пит и Андреа Бочелли.

Поскольку чемпионат мира совместно принимают США, Канада и Мексика, ФИФА планирует провести церемонии открытия также перед первыми матчами в двух других странах.

Чемпионат мира по футболу стартует сегодня матчем Мексика — Южно-Африканская Республика. Начало встречи запланировано на 23:00 по бакинскому времени.

В нынешнем розыгрыше мундиаля впервые участвуют 48 национальных сборных.