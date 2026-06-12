Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям от Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 12 июня 2026 года в 15:13 по местному времени в Габалинском районе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1.

Эпицентр подземных толчков находился в 11 км к юго-западу от Габалинской сейсмической станции на глубине 42 км.

Землетрясение ощущалось в эпицентре и близлежащих населенных пунктах силой до 5–3 баллов.

По данным МЧС, на данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

15:29 В Азербайджане произошло землетрясение.

По предварительной оценке главы Республиканского центра сейсмологической службы Гурбана Етирмишли, магнитуда землетрясения превысила 5 баллов.

Подземные толчки ощущались в нескольких районах.