Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ России с Днем России.
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«Искренне поздравляем Правительство и народ Российской Федерации по случаю Дня России», — говорится в сообщении.
We convey our sincere congratulations to the Government and people of the Russian Federation on the occasion of Russia Day.
Искренне поздравляем Правительство и народ Российской Федерации по случаю Дня России.
🇦🇿🇷🇺@MID_RF @mfa_russia pic.twitter.com/m64M2ieHge
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 12, 2026