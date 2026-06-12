Министр экономики Геворк Папоян в июне и июле планирует одну-две поездки в РФ для участия в разных мероприятиях и обсуждения темы экспорта продукции из Армении. Об этом он сообщил журналистам в парламенте.

По его словам, в рамках поездок он встретится с российскими коллегами, чтобы обсудить проблемы экспорта армянских товаров.

«Я думаю, что эти вопросы будут решены, и это не те вопросы, которые могут создать напряженность [в отношениях двух стран]», – сказал министр.

Россельхознадзор с 12 июня ввела ограничения на ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении, а также на её транзит через РФ в страны ЕАЭС.