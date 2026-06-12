Центральная избирательная комиссия Армении признала недействительными итоги голосования на парламентских выборах на избирательном участке №12/13. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Причиной решения стало отсутствие в день голосования одного из избирательных бюллетеней — под номером 8. В связи с выявленным нарушением число участников голосования на данном участке — 809 человек — было зафиксировано в качестве суммарного размера неточностей.

В ЦИК уточнили, что материалы по данному участку направлены в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

Ранее комиссия уже сообщала о нарушениях на двух избирательных участках, которые, по оценке ведомства, могли существенно повлиять на результаты голосования. По итогам внеочередного заседания было принято решение признать голоса на этих участках недействительными.