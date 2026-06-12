Азербайджан продолжает свою «логистическую революцию», связанную со Средним коридором. Средний коридор постепенно превращается из транспортного маршрута в стратегическую геоэкономическую систему, связывающую Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и ряд других государств — такое заявление на Транскаспийском форуме сделал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, на фоне эскалации ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке значение Среднего коридора продолжает возрастать.

Как отметил Гаджиев, «одним из важных ключевых компонентов Среднего коридора является железная дорога Баку–Тбилиси–Карс. Важное измерение архитектуры связности также связано с азербайджанским регионом Нахчыван. Формирующийся Зангезурский коридор все чаще рассматривается как стратегический сегмент Среднего коридора. Он, помимо укрепления связей Восток–Запад, имеет потенциал усилить прямую связь Азербайджана с Турцией и более широкой географией, включая европейские страны».

Возможно, это тот случай, когда нужно снять с полки старые вузовские учебники инженеров-путейцев и перечитать те главы, где рассказывается о том, как влияет на экономику и общее развитие регионов железная дорога.

Конечно, по сравнению с «золотым веком» железных дорог — концом XIX — началом ХХ века — изменилось очень многое. Да и железные дороги на Южном Кавказе появились ещё во времена Российской империи.

Но строительство по инициативе Азербайджана железнодорожной магистрали Баку–Тбилиси–Карс, нового торгового порта в посёлке Алят, паромной переправы, создание крупнейшего торгового флота на Каспийском море и современного судостроения — это далеко не полный список составных частей азербайджанской «логистической революции», которая действительно меняет конфигурацию торговых путей.

А как торговые пути влияют на экономику и политику, вряд ли стоит долго объяснять. Именно Средний коридор в его современном виде сделал возможным экономическую и транспортную диверсификацию для стран Центральной Азии.

Он задействован в связях Европы со странами, лежащими к востоку от Каспийского моря, и с Китаем. В ситуации, когда традиционные торговые пути блокированы, ценность альтернативных путей возрастает многократно.

Однако есть и такое обстоятельство.

Тот «коммуникационный пучок», который сегодня лёг в основу Среднего коридора, формировался во время армянской агрессии против Азербайджана и оккупации азербайджанских территорий.

Именно поэтому старые железнодорожные пути, которые связывали страны Южного Кавказа с Турцией и Ираном, оказались блокированы. А экономика требовала надёжных грузоперевозок. Именно поэтому и была построена новая магистраль — в обход Армении.

Но сегодня между Баку и Ереваном набирает силу мирный процесс. И Никол Пашинян, который только недавно одержал победу на парламентских выборах, уже делится надеждами и перспективами.

По его словам, открытие транспортного маршрута через Азербайджан создает новые возможности для развития торговли между Арменией и странами Центральной Азии:

«В ЕАЭС есть рынки, на которые мы до сих пор нормально не вступали — не де-юре, а де-факто: Казахстан, Кыргызстан… Это огромные рынки, куда мы осуществляли весьма символический экспорт из-за транспортных ограничений. Сейчас открылась транспортная возможность через Азербайджан, и это новая возможность для развития двустороннего товарооборота и торговли между Арменией и Казахстаном. То же самое касается Кыргызстана. В направлении ЕС и Турции для Армении открылась железная дорога Ахалкалаки — Карс. Сейчас двусторонняя торговля с Турцией зафиксирована де-юре».

Но это пока прогнозы. И Азербайджан, и Армения используют грузинский транзит.

И если у Азербайджана, по крайней мере у основной территории страны, территориального соприкосновения с Турцией нет, то у Армении есть и границы, и даже старая железная дорога. А ездить приходится через Грузию.

Более того, армянские эксперты, комментируя недавно подписанную в Турции Стамбульскую декларацию, признают сквозь зубы: Армению опять обошли.

Так, один из них, Григор Баласанян, в радио Sputnik Армения сетует: армянская сторона в подписанном документе не упоминается как участник процессов, происходящих на Южном Кавказе.

«В сегодняшних геополитических условиях Армению могли хотя бы упомянуть как участника «Среднего коридора» (ТМТМ) либо в контексте использования участка Ахалкалаки–Карс ж/д Баку–Тбилиси–Карс. Зато в контексте «Среднего коридора» упоминается Казахстан как один из ключевых участников. Складывается впечатление, что на Южном Кавказе фигурируют лишь две страны — Азербайджан и Грузия», — жаловался эксперт.

Разочарование экспертного сообщества можно понять. Только вот виноваты в происходящем не Азербайджан, не Грузия и не Турция.

Ни для кого не секрет: для запуска полноценного транзита уже через непосредственные границы Армении с Азербайджаном и Турцией нужен, во-первых, мирный договор.

А во-вторых, и это самое главное, нужен запуск проекта TRIPP. Того самого, который Армения на словах вроде бы поддерживает и даже подписала соответствующие документы с американской стороной, но на деле никаких конкретных мер для его реализации не принимает.

А одних только вроде бы позитивных заявлений Пашиняна для решения этого вопроса недостаточно.

И в результате, даже проиграв войну и подписав мир далеко не на условиях мечты, Армения продолжает терять возможности и шансы и остается за бортом мировой логистики.

И больше всего в этом виноват сам Ереван.