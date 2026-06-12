Компания Azerconnect Group и Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и развития технологий «умного» туризма, предусматривающем внедрение решений на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

В рамках меморандума о взаимопонимании Azerconnect Group окажет поддержку цифровизации заповедника, применяя инновационные технологии и решения на базе искусственного интеллекта.

Стороны планируют сотрудничество в ряде направлений, включая анализ поведения посетителей с использованием ИИ-решений, внедрение персонализированных сервисов, разработку интерактивных цифровых карт и аудиогидов, а также формирование экосистемы «умного туризма».

Кроме того, предусмотрена реализация проектов по 3D-сканированию исторических памятников, их цифровому моделированию и созданию цифровых двойников.