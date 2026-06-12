Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия, пока занимает свой пост.

«Пока я являюсь премьер-министром Израиля, у Ирана не будет ядерного оружия. Президент Трамп и я полностью согласны по этому вопросу», — подчеркнул он.

По словам Нетаньяху, более 30 лет он находится в авангарде международной борьбы против ядерной программы Ирана и считает, что именно это не позволило Тегерану получить атомное оружие.

Он также заявил, что Иран стремится уничтожить Израиль, и добавил, что посвятил свою политическую деятельность тому, чтобы этому помешать.