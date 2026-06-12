Президент России Владимир Путин напомнил, что имеет четвертый разряд плотника.

12 июня в Кремле прошла приуроченная ко Дню России церемония чествования лауреатов государственных премий и Героев Труда. После завершения мероприятия Путин пообщался с награжденными в неформальной обстановке.

В ходе беседы один из участников встречи сообщил президенту, что по профессии является фрезеровщиком.

В ответ Путин напомнил, что у него есть четвертый разряд плотника. Собеседник главы государства уточнил, что сам имеет третий разряд.