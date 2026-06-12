В Азербайджане будут введены новые штрафы за нарушение требований, связанных с деятельностью социальных сетей, на которые распространяются возрастные ограничения.

Это отражено в новой статье 388-4, предложенной в Кодекс об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса, передает АПА.

Согласно проекту, за непредставление сведений, указанных в статье 13-4.13 Закона Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», в орган или учреждение, определенное соответствующим органом исполнительной власти, за нарушение срока их представления, а также за представление неполной или искаженной информации должностные лица будут штрафоваться на сумму от 6000 до 7000 манатов, юридические лица — от 15 тысяч до 20 тысяч манатов.

За то, что провайдер социальной сетевой платформы, на которую распространяется возрастное ограничение, в течение 5 рабочих дней не ответит на запросы, направленные органом или учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти, либо представит неполные или искаженные сведения, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 7000 до 8000 манатов, юридические лица — от 25 тысяч до 30 тысяч манатов.

За нарушение требований, связанных с безопасным использованием социальных сетевых платформ, на которые распространяются возрастные ограничения, а именно:

— за неприменение технических способов, установленных статьями 13-4.2 и 13-4.4 Закона «Об информации, информатизации и защите информации», при создании индивидуального цифрового аккаунта либо за их применение с нарушением требований статей 13-4.2 — 13-4.5 указанного закона;

— за необеспечение технических мер и мер безопасности, указанных в статье 13-4.11 Закона «Об информации, информатизации и защите информации», в отношении индивидуальных цифровых аккаунтов пользователей в возрасте от 16 до 18 лет;

— за неприменение на платформе цифровых решений, работающих в непрерывном режиме и обеспечивающих оперативное вмешательство для предотвращения распространения вредного контента, создающего угрозу жизни, здоровью, половой неприкосновенности, чести, достоинству и другим охраняемым законом правам и свободам пользователей в возрасте от 16 до 18 лет, либо за непринятие мер по предотвращению распространения такого контента в течение 24 часов с момента его выявления;

— за хранение собранных персональных данных в информационной системе провайдеров социальных сетевых платформ, передачу этих данных третьим лицам либо использование персональных данных в коммерческих целях, для таргетированной рекламы, направленной на конкретного пользователя, или в иных целях, за исключением проверки возраста;

— за необеспечение удаления информации, размещенной лицом, имеющим индивидуальный цифровой аккаунт, до достижения им совершеннолетия, а также опубликованного им контента и персональных данных на основании обращения самого лица, его законного представителя, если лицо не достигло совершеннолетия, либо органа или учреждения, определенного соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица будут штрафоваться на сумму от 8000 до 9000 манатов, юридические лица — от 35 тысяч до 40 тысяч манатов.

За повторное совершение всех перечисленных выше правонарушений лицом, уже подвергнутым административному взысканию, в течение одного года со дня вступления в силу решения о назначении административного взыскания должностные лица будут оштрафованы на сумму от 9000 до 10 тысяч манатов, юридические лица — от 45 тысяч до 50 тысяч манатов.

Законопроект также предусматривает поэтапное применение санкций к платформам, которые не выполняют требования законодательства. После письменного предупреждения провайдеру может быть назначен штраф в размере 100 тыс. манатов, затем — дополнительный штраф в размере 300 тыс. манатов.

Если и после этого нарушения не будут устранены, власти смогут запретить государственным органам и азербайджанским компаниям размещать рекламу на соответствующей платформе. В дальнейшем через суд может быть инициировано поэтапное ограничение интернет-трафика платформы — сначала на 20%, затем на 50%, а в конечном итоге до 90%.