США впервые депортируют около 20 мигрантов в Центральноафриканскую Республику (ЦАР), сообщает The New York Times. Среди них — граждане Ирана, Сирии, Афганистана и Турции.

По данным адвокатов, часть депортируемых имеет судебную защиту от возвращения на родину из-за риска преследований и пыток. Для обхода этих ограничений Вашингтон заключает соглашения с третьими странами, готовыми принимать мигрантов.

Среди отправляемых в ЦАР — две иранские женщины: христианка и продемократическая активистка. Их защитники утверждают, что на родине им грозят преследования.

Депортируемые не имеют никаких связей с ЦАР — одной из беднейших и наиболее нестабильных стран мира. При этом Госдепартамент США рекомендует американцам полностью отказаться от поездок в эту страну.