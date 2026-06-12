Президент США Дональд Трамп отверг сообщения о якобы согласованных условиях будущего соглашения с Ираном, назвав их ложными и обвинив Тегеран в распространении этой информации.

«Условия, которые Иран слил фейковым СМИ, НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО отношения к условиям, которые были согласованы в письменной форме. То, что они заявили, включая их слабое и жалкое заявление о наличии сделки, не имеет ничего общего с правдой. Очень бесчестные люди для ведения дел. С ними не существует такого понятия, как добросовестные переговоры. ПОТРЯСАЮЩЕ! Кроме того, их полностью отраженная прошлой ночью атака дронов на индийские суда, выходившие из Ормузского пролива, СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМА. Им лучше взять себя в руки, и БЫСТРО!», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее иранское агентство Mehr раскрыло 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании с США.