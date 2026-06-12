Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не развязывала войну на Украине и на протяжении восьми лет уговаривала Киев мирно урегулировать ситуацию вокруг Донецкой области.

«Мы уговаривали их (Украину договориться с Донбассом) восемь лет. Восемь лет уговаривали их мирными средствами договориться с этой частью Украины, где проживают русские люди. Потом стало ясно, что это невозможно, потому что «глава режима» (президент Украины Владимир Зеленский) прямо сказал: «ничего выполнять не будем» (Минские соглашения). Ну и что? Нам пришлось другими средствами защищать наши интересы и людей, которые там проживают», – заявил Путин.

По его словам, Россия практически «в одиночку противостоит» всему «коллективному Западу» в лице Североатлантического альянса.

Российский лидер также заявил о готовности Москвы к переговорам по украинскому урегулированию с учетом национальных интересов России и подчеркнул, что все вопросы должны решаться за столом переговоров, а не через «ультиматумы в адрес РФ».

Путин также призвал недругов «не воевать с Россией».

«Только один совет можем дать нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы», – отметил президент.