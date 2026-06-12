Президент России Владимир Путин потребовал от российских военных наращивать удары по инфраструктуре Украины.

«Это следующая задача: отвечать им как следует. И мы это делаем и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты», – сказал Путин на встрече с участниками «спецоперации».

При этом он отметил, что украинская армия наносит ущерб России, однако «никаких серьезных проблем они нам создать не могут».

Кроме того, российский лидер посетовал, что российская армия продвигается в зоне боевых действий «не так быстро, как хотелось бы».

Путин также раскритиковал вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, ряд стран после 2022 года присоединились к альянсу, рассчитывая получить «часть пирога» в случае поражения России.

«Все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия, враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца конфликт, развязанный в отношении России. Именно они начали войну. Это именно они развязали войну», – добавил президент РФ.