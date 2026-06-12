Правительство Азербайджана и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций подписали кредитное соглашение по проекту «Расширение Бакинского метрополитена — I этап».

Сумма кредита составит $180 млн. Документ от имени правительства подписал министр финансов Сахиль Бабаев, проектное соглашение — председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Вюсал Асланов.

По словам Бабаева, это один из крупнейших финансовых проектов последних лет в сфере модернизации транспортной инфраструктуры и самый крупный международный кредит, привлечённый в сектор общественного транспорта Азербайджана.

Соглашение рассчитано на 20 лет, включая 4-летний льготный период. В рамках проекта продолжится строительство электродепо «Дарнагюль» и «Ходжасан», а также будет модернизировано 10 станций Зелёной линии.

Проект должен повысить безопасность, комфорт и доступность общественного транспорта, а также стимулировать переход пассажиров с личных автомобилей на метро и снизить выбросы углерода.