Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не намерен уходить в отставку, подчеркнув, что смена руководства в нынешних условиях может привести страну к политической нестабильности. В интервью BBC Стармер отметил, что вопрос его дальнейшей работы не связан с личными амбициями.

«Я не собираюсь уходить. Не думаю, что мы должны ввергнуть страну в хаос выборов лидера. Позвольте мне ясно сказать: это не вопрос личного тщеславия и не упрямства. Речь идет о глубоком чувстве долга. Меня избрали служить этой стране в непростых условиях, и именно этим я занимаюсь», — заявил премьер.

По словам главы британского правительства, он считает своей обязанностью продолжать работу ради выполнения данных стране обязательств и сохранения политической стабильности.

Стармер также подчеркнул, что в последние недели предпочитал сосредоточиться не на политических дискуссиях вокруг его будущего, а на текущей работе кабинета министров.

«Другие выдвигали свои аргументы, а я сосредоточен на работе, ради которой был избран — выполнении обязательств перед страной. Это вопрос служения и долга», — добавил он.