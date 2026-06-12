В Азербайджане устанавливаются новые правила регистрации пользователей на цифровых платформах.

Cоответствующие изменения отражены в поправках к закону «Об информации, информатизации и защите информации», которые были обсуждены на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и приняты в первом чтении.

Согласно проекту, создание личных цифровых аккаунтов на платформах будет запрещено для лиц младше 16 лет. Перечень платформ будет определяться уполномоченным государственным органом.

Провайдеры обязаны внедрить систему проверки возраста при регистрации, включая:

— декларирование возраста пользователем;

— подтверждение данных через банковскую карту, электронную почту и номер телефона;

— при необходимости — подтверждение согласия законного представителя для пользователей 16–18 лет.

Также предусмотрена повторная проверка возраста при возникновении сомнений. В случае выявления нарушения доступ к аккаунту будет немедленно ограничиваться.

Для пользователей 16–18 лет доступ к контенту, рекламе и времени использования платформы будет контролироваться законными представителями через специальные функции платформ.

Провайдеры обязаны удалять персональные данные, собранные для проверки возраста, сразу после завершения процедуры и не имеют права использовать их для рекламы или других целей.

Кроме того, платформы должны внедрить механизмы оперативного реагирования на вредоносный контент, угрожающий жизни, здоровью и правам несовершеннолетних. Время реагирования не должно превышать 24 часов.