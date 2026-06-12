Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником — Днём России.

«Уважаемый Владимир Владимирович,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице вcех россиян с государственным праздником – Днем России.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимоуважения, связывающих наши народы на протяжении веков. С удовлетворением констатирую активное продвижение двустороннего торгово-экономического взаимодействия, расширение межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

Убежден, что наши совместные усилия и далее будут способствовать развитию и укреплению азербайджано-российских отношений и многопланового сотрудничества в русле стратегического партнерства и союзничества на благо наших дружественных народов и стран.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России – благополучия и процветания», — говорится в поздравлении.