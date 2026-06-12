Президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран в ночь на пятницу, 12 июня, поскольку высшие чины Катара, ОАЭ и Пакистана заверили его в том, что предварительное соглашение уже почти достигнуто. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух представителей администрации и дипломата, ознакомленного с содержанием разговоров.

По словам собеседников, звонки американскому лидеру поступили от эмира Катара шейх Тамима бен Хамада Аль Тани, президента Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна и министра обороны Пакистана Асима Мунира.

«Они заверили его, что предварительное соглашение, открывающее путь к более детальным переговорам, уже почти достигнуто», — говорится в публикации.