Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ближний Восток и весь мир переживают самый опасный период со времен окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш регион и весь мир, пожалуй, являются свидетелями самых критических событий со времен окончания Второй мировой войны. Мы, как правящая партия, стремимся уберечь Турцию от попадания в этот огонь. Мы живем в период, когда прежде, чем разрешится один кризис, начинается другой. Мы живем в дни, когда звуки ракет и бомб заглушают крики детей», — заявил Эрдоган во время выступления перед населением в северо-западной провинции Эдирне.

Турецкий лидер отметил, что «в то время как сохраняются проблемы в Черном море, разрабатываются новые планы и разыгрываются новые игры в Восточном Средиземноморье».

По словам президента, никто не может предсказать, что произойдет завтра и где вспыхнет новый вооруженный конфликт. Он отметил, что еще до завершения российско-украинской войны регион уже сталкивается с тяжелыми экономическими последствиями ударов по Ирану. Кроме того, Эрдоган указал, что «сионистские убийцы» в секторе Газа и Ливане продолжают проливать кровь, игнорируя все законы, нормы и принципы.