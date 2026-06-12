Умер Дэвид Хокни — британский художник, который считается одним из самых влиятельных в искусстве XX-XXI веков.

О смерти художника сообщила его пресс-секретарь Эрика Болтон. Через месяц ему должно было исполниться 89 лет. По словам Болтон, Хокни «мирно скончался у себя дома».

Художник родился и вырос в Великобритании, но значительную часть жизни провел в США. Его причисляют как к американскому поп-арту, так и к Лондонской школе; оба направления так или иначе связаны с возвращением к фигуративному искусству, которое в середине XX века считалось «немодным».

Самая известная картина Хокни — «Портрет художника» 1972 года, где изображены двое мужчин: один плавает в бассейне, другой (Питер Шлезингер, художник и возлюбленный автора) за ним наблюдает. В 2018 году ее продали с аукциона Christieʼs за 90,3 миллионов долларов: это по сей день самая высокая аукционная цена на картину, чей автор на момент продажи еще не умер.