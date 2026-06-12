МИД Азербайджана и Эстонии провели политические консультации, в ходе которых обсудили развитие двусторонних отношений, региональные процессы и сотрудничество в экономике, гуманитарной сфере и международных организациях. Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, эстонскую – замглавы МИД Мартин Роджер.

Стороны рассмотрели текущее состояние политических отношений между двумя странами, отдельно отметив значение взаимных визитов и контактов на международных площадках для развития диалога между странами.

Отдельно было выражено удовлетворение началом работы посольства Эстонии в Азербайджане.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в экономической, гуманитарной и образовательной сферах. Также состоялся обмен мнениями по взаимодействию в международных организациях и стратегическим энергетическим и транспортным проектам с участием Азербайджана.

Кроме того, были затронуты вопросы региональной повестки, включая нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, ход восстановительных работ и разминирования на освобожденных территориях.