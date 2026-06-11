Ситуация на Ближнем Востоке вновь сорвалась в штопор. США наносят удары по иранской военной инфраструктуре, Иран отвечает огнём по американским базам в сопредельных странах, в том числе в Иордании и монархиях Залива. И как далеко зайдёт новая волна противостояния, пока остается только гадать.

Напомним хронологию. Утром 9 июня появились первые сведения, что в Ормузском проливе разбился американский вертолёт. Ясность внёс президент США Дональд Трамп: «Мне только что сообщили наши замечательные военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом». Он отметил, что на борту находились два пилота, оба не пострадали. Как подчеркнул Трамп, Вашингтон «вынужден будет ответить» на эту атаку. Ответ последовал очень скоро. США нанесли удары по целям в Иране. По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в Сирике, на острове Кешм, в Минабе, в портовом городе Бендер-Аббас. Точки пристреляны уже давно, так что долгая разведывательная подготовка не потребовалась.

Тегеран пообещал ответить на атаку США и запустил баллистические ракеты Qadr и Emad, а также твердотопливную баллистическую ракету Kheibar Shekan по американским целям в регионе. То есть по американским базам в Иордании и странах Залива. По некоторым оценкам, это самые мощные ракеты, которые имеются в арсенале КСИР. Впрочем, насколько результативным оказался иранский удар, мнения расходятся: как утверждают некоторые источники, ракеты были перехвачены в воздушном пространстве этих стран.

В истории противостояния на Ближнем Востоке были прецеденты, когда таким вот обменом ударами все и заканчивалось. Однако на сей раз события развиваются по другому сценарию. Дональд Трамп больше не говорит о сделке. Он заявил, что иранская армия находится в «полном и абсолютном хаосе».

«Значительной её части, как, например, ВМС и ВВС, больше фактически не существует — они полностью разгромлены. Иран только говорит и ничего не делает. Хулиган Ближнего Востока мёртв! Они слишком долго тянули с переговорами по сделке, которая была бы для них отличной. Теперь им придётся заплатить цену!» — пообещал Трамп.

А еще он заявил, что если Тегеран не заключит сделку с США, Ирану грозят еще более мощные американские удары уже в ночь на пятницу, при этом президент США заявил, что иранцы напрямую попросили его прекратить удары.

«Иранцы попросили меня прекратить атаки. Атаки скоро прекратятся», — пообещал Трамп.

Вскоре последовало следующая волна американских ударов. Вашингтон не раскрывает подробностей. Однако по данным агентства Mehr и телеканала PressTV, взрывы прогремели как минимум в шести районах страны. Сообщается о боях между силами Ирана и США в районе Персидского залива, а также о работе иранской ПВО на юге и западе республики.

Взрывы зафиксированы в Сирике, Минабе, Бендер-Аббасе, на острове Кешм у Ормузского пролива, а также в Горгане, провинции Фарс и Эселуйе. На островах Кешм и Хенгам слышны мощные взрывы. В самом Тегеране заявили о полном закрытии Ормузского пролива и о том, что силами своих ракет и БПЛА нанесли удар по Пятому флоту США. Кроме того, Иран нанес удары по месту дислокации F-15, F-16 и F-35 на американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

Пока трудно судить, тот ли это случай, когда стоило бы вспомнить слова японского адмирала Ямамото, разработавшего план атаки на Перл-Харбор: «Я боюсь, мы лишь разбудили спящего гиганта и вселили в него грозную решимость». Но нет сомнений: для США огонь по своим кораблям и вертолётам – это «красная линия», и отвечают на неё жёстко, уже без ссылок на переговоры и обещаний сделок. В Вашингтоне прямо заявляют: Иран мог заключить сделку, причём хорошую сделку, но упустил свой шанс.

Но как далеко зайдёт новый виток противостояния? И самое главное, какую тактику изберут США? Для Вашингтона является привычным сценарий «войны на расстоянии». Трамп уже обещает новые удары в ночь на пятницу. Казалось бы, при помощи ракетных и бомбовых ударов американской армии вполне по силам «вбомбить Иран в каменный век». Однако правящий иранский режим устоял в результате такой вот «войны на расстоянии» минувшим летом и демонстрируют жизнеспособность теперь.

Более того, у Тегерана есть достаточно сил, чтобы огрызаться и бить по американским базам в сопредельных странах. Но решится ли в Вашингтон на сухопутную операцию? Что стоит за сообщениями о боях между иранскими силами и американским спецназом, пока нет ясности. Вряд ли это высадка полноценной «армии вторжения». Более того, пока нет и сообщений о переброске в регион больших сухопутных сил. Так что, скорее всего, в ближайшее время Вашингтон продолжит тактику ракетных и бомбовых ударов по целям в Иране. И возможно, под ударом окажутся не только военные базы, но и критическая инфраструктура страны.

Однако, как показывают последние события, основные боевые действия разворачиваются не только и не столько в самом Иране, сколько в сопредельных с ним странах, которые являются союзниками Вашингтона. И прежде всего под ударом арабские нефтяные монархии.

Строго говоря, здесь дело не только в сближении этих стран с США, что не нравится Ирану. Разногласия Ирана и Саудовской Аравии, жёсткая региональная конкуренция существовали ещё в те времена, когда Ираном правил шах Мохаммед Реза Пехлеви. Вскоре после исламской революции вспыхнула война Ирана и Ирака – за спорные острова в Персидском заливе. Причём на эти острова претендовал не Ирак, а ОАЭ. Наконец, есть такой фактор, как шиитские общины в арабских монархиях, и не только монархиях. Йемен, где иранские прокси – хуситы — практически взяли под контроль страну, слишком красноречивое предупреждение. Иран уже пытался повторить опыт в Бахрейне, но там мятеж был жёстко подавлен. Наконец, Йемен граничит с Саудовской Аравией, где тоже есть свои шииты. Их немного – около 10% населения, но они сосредоточены в нефтеносных районах.

Именно поэтому Саудовская Аравия и создала коалицию против хуситов. Правда, пока особыми успехами похвастаться не может. А сегодняшние удары рано по целям в странах Залива – это не просто давняя вражда. Это ещё и попытка продемонстрировать, что быть в союзниках США, находясь рядом с Ираном – дело небезопасное. Но тогда уже защита своих союзников от Ирана превращается для Вашингтона в вопрос чести. И это не сулит ничего хорошего Ирану. Особенно на фоне решимости Вашингтона отомстить за сбитый вертолёт. Пусть даже пилоты и не пострадали.