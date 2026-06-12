США фактически ведут активную кампанию по задержанию россиян в Таиланде, заявили в МИД России.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами»— говорится в заявлении.

В качестве примера МИД РФ привел арест в 2008 году предпринимателя Виктора Бута, который затем был передан американской стороне.

Также в ведомстве утверждают, что американские структуры действуют активно и проводят операции по задержанию лиц, представляющих для них интерес, а задержанные, по заявлениям МИД, могут сталкиваться с давлением и попытками добиться признания вины.