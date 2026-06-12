Блок «Сильная Армения» российского олигарха Самвела Карапетяна подал в ЦИК заявление с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов в Армении.

Речь идёт о голосовании 7 июня, по итогам которого партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов и объявила о победе. Блок Карапетяна занял второе место с 23,29%, «Альянс Армения» Роберта Кочаряна набрал 9,94%, а «Процветающая Армения» с результатом 3,996% не преодолела минимальный барьер. Явка составила 58,97%.

Показательно, что требование Карапетяна прозвучало сразу после резкой реакции Москвы. В понедельник МИД России фактически обвинил власти Армении в «репрессиях» и «попрании» демократии — именно после поражения пророссийских сил на выборах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вся кампания и само голосование прошли «в обстановке жестких репрессий» против оппозиционных партий и их активистов. Особое недовольство Москвы вызвало то, что, по словам Захаровой, давление было направлено против сил, выступающих за союз с Россией, участие Армении в ЕАЭС и ОДКБ, а также против курса на вступление в Евросоюз.