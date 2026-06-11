Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить наземную военную операцию в отношении Ирана, но возможность осуществить ее у американских сил есть.

«Мы можем зайти туда завтра», — сказал глава вашингтонской администрации в эфире телеканала Fox News, имея в виду Иран.

«Мы могли бы взять солдат. Я не хочу проводить наземную операцию. Но если бы захотел, мы могли бы ввести небольшую группу солдат и захватить все», — считает президент США.

Трамп также отметил, что предпочитает не атаковать мосты и электростанции. «Люди не смогут пить воду, я этого не хочу», — подчеркнул он.

При этом американский лидер добавил, что американские самолёты уже летают над Тегераном, а иранская сторона даже не знает об этом.

«Мы пока не наносим Ирану достаточно сильных ударов», — отметил Трамп.