Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на сегодняшний вечер удары по Ирану.

«На основании того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего уровня иранского руководства и получили одобрение, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», – написал он в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что обсуждения и окончательные положения — как в общей концепции, так и во всех деталях — были одобрены всеми вовлеченными сторонами, включая Соединенные Штаты, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны.

«Военно-морская блокада останется в полной силе до завершения этой сделки. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время», – анонсировал американский лидер.