Приход Дональда Туска и его либеральной команды к власти стал настоящим водоразделом: Польша за короткое время превратилась в один из самых агрессивных центров антиазербайджанской пропаганды на Южном Кавказе. То, что ещё недавно считалось взаимовыгодным прагматичным партнёрством, сегодня переросло в целенаправленную и системную кампанию по дискредитации Баку, подрыву его энергетического веса и созданию противовеса турецко-азербайджанскому альянсу. Варшава сознательно сделала выбор, превратившись в удобный «польский фильтр», через который Запад продвигает свои интересы в регионе.

При правительстве Ярослава Качиньского отношения между Азербайджаном и Польшей развивались на стратегическом уровне. Энергетическое сотрудничество, политическая поддержка, взаимные визиты высокого уровня — всё это отражало взаимный интерес к диверсификации поставок и укреплению стабильности. Либералы Туска за считанные месяцы разрушили эту основу. Сегодня Польша — один из наиболее активных проводников антиазербайджанской линии внутри Евросоюза, где интересы Баку систематически блокируются или искажаются.

Ярким проявлением новых планов Варшавы стало создание на польском государственном телевидении TVP специальных бюро VT Sakartvelo News и VT Hayastan News. Формально они преподносятся как инструмент борьбы с «российской дезинформацией». На деле же речь идёт о долгосрочной геополитической стратегии: сформировать зону влияния на Южном Кавказе, усилить позиции Армении как польского «форпоста» и ослабить энергетическую роль Азербайджана. Либеральная Польша Туска целенаправленно продвигает антиазербайджанские нарративы и работает на ослабление влияния Баку в регионе.

Особенно циничным в 2024 году стал демарш бывшего президента Польши Анджея Дуды, который прибыл на армяно-азербайджанскую границу и устроил провокационное «бинокль-шоу», демонстративно наблюдая в сторону азербайджанских позиций. Этот театральный жест вызвал обоснованный резкий протест Баку и нанёс серьёзный удар по двусторонним отношениям. Подобные действия полностью противоречат духу какого-либо «стратегического партнёрства» и раскрывают истинные намерения польских элит.

Либеральные польские медиа, прежде всего Gazeta Wyborcza, регулярно публикуют материалы с безосновательными обвинениями в адрес Азербайджана: «репрессии», «нарушения прав человека», «авторитаризм». Однако за этой показной заботой о правах человека просматривается классическая пропагандистская тактика — отвлечь внимание от собственных проблем Варшавы.

И таких проблем у самой Польши достаточно. Одной из наиболее тревожных остаётся рост антисемитских настроений.

Согласно опросу CBOS в феврале 2026 года, доля поляков, которые не любят евреев, выросла до 40% — это самый высокий показатель за многие годы, а позитивное отношение упало до минимума с 2006 года (всего 22%). В 2025 году продолжился всплеск открытого отрицания Холокоста и антисемитской риторики в публичном пространстве, особенно со стороны политика Гжегожа Брауна и его сторонников (включая провокации в парламенте, на мемориальных мероприятиях в Едвабне и публичные заявления о «фейковых» газовых камерах). Польские издания предпочитают замалчивать эти скандалы, переключая фокус на Баку.

Похожая картина наблюдается и в отношении украинских беженцев, которых Варшава на официальном уровне называет едва ли не символом своей гуманитарной политики. Украинские беженцы в этой стране регулярно сталкиваются с дискриминацией, ксенофобией и трудовой эксплуатацией. В январе–июле 2025 года полиция зафиксировала 543 преступления на почве ненависти — на 41% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество угроз в адрес украинцев более чем удвоилось за два года, случаев оскорблений — выросло на 70%, нападений по национальному признаку — на 66%.

Поддержка приёма украинских беженцев упала до рекордно низких 50% (по опросу CBOS, март 2025). Отчёты IOM и других организаций фиксируют неоплату труда, принудительный труд, обман при трудоустройстве, буллинг в школах и агрессию на улицах. Это реальные проблемы, которые Варшава пытается спрятать, переключая фокус на Баку.

Цель очевидна: сформировать в регионе устойчивые антитурецкие и антиазербайджанские настроения, подорвать доверие к азербайджанским энергетическим проектам и региональной стабильности.

Особенно показательны тёплые, почти демонстративные отношения между Дональдом Туском и Николом Пашиняном. Публичные жесты «дружбы», частые встречи, подписание соглашений о военно-техническом сотрудничестве — Польша открыто оказывает Армении военную и политическую поддержку, продвигая её европейскую интеграцию.

В армяно-азербайджанском контексте Варшава заняла жёстко одностороннюю позицию, что лишний раз подтверждает: Армения рассматривается ею как плацдарм для расширения польского (и шире — западного) влияния на Кавказе.

Ярким подтверждением этого курса стало майское 2026 года соглашение о расширении оборонного сотрудничества между Польшей и Арменией. Оборонные ведомства двух стран согласовали детальный план военного сотрудничества, а глава польского Минобороны публично подчеркнул, что Варшава поддерживает «прозападные и проевропейские стремления Армении». В качестве конкретного шага стороны договорились об открытии в ближайшее время аппарата армянского военного атташе в Варшаве.

Имперские амбиции современной Польши, маскируемые под либеральную риторику, очевидны. Стремление играть роль «рупора» антиазербайджанской кампании в ЕС не только портит некогда перспективные отношения, но и подрывает региональную стабильность. Баку, в отличие от Варшавы, не меняет союзников по политической конъюнктуре. Азербайджан продолжает курс на энергетическую независимость Европы и стратегическое партнёрство с Турцией, а Польша всё глубже погружается в роль инструмента чужих геополитических игр, одновременно утопая в собственных внутренних скандалах, двойных стандартах и росте ксенофобии.

Время покажет, насколько далеко готовы зайти польские либералы в своей антиазербайджанской истерии. Но уже сегодня ясно: доверие, которое строилось годами, разрушено. И ответственность за это лежит полностью на команде Дональда Туска.