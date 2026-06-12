TƏBİB приступил к реализации комплекса мер, направленных на повышение качества медицинских услуг, прозрачности работы медицинских учреждений и уровня удовлетворенности граждан.

Как сообщили в ведомстве, в подведомственных медицинских учреждениях проводятся плановые и внеплановые проверки. Мониторинги осуществляют совместные комиссии, в состав которых входят представители профильных структурных подразделений TƏBİB.

Основная цель проверок — повышение качества медицинской помощи, выявление существующих рисков, контроль за соблюдением требований законодательства и обеспечение применения единых медицинских стандартов.

В ходе мониторингов оцениваются правильность ведения медицинской документации, соблюдение клинических протоколов и стандартов лечения, организация диагностических и лечебных процессов. Кроме того, проверяется соответствие кадрового состава штатному расписанию, анализируются трудовые договоры и кадровая документация, уровень профессиональной подготовки сотрудников, прохождение сертификации и обучения, а также потребности учреждений в персонале и распределение рабочей нагрузки.

По итогам проверок, проведенных с апреля 2026 года в ряде медицинских учреждений страны, были приняты дисциплинарные меры. В частности, расторгнуты трудовые договоры с девятью сотрудниками, еще 31 работник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, материалы по пяти проверкам направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия соответствующих мер.

Проверки охватили, в частности, Сабунчинский медицинский центр, Гусарскую центральную районную больницу, Хазарский медицинский центр, Республиканскую клиническую урологическую больницу имени академика Мирмаммеда Джавадзаде, Бинагадинский медицинский центр имени А.Д. Меликова, Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи, Шамахинскую и Имишлинскую центральные районные больницы, Сумгайытский медицинский центр, Абшеронскую центральную районную больницу и ряд других учреждений.

В настоящее время аналогичные мероприятия продолжаются в Республиканской нейрохирургической больнице, Низаминском медицинском центре, Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи и Агджабединской центральной районной больнице.

В TƏBİB подчеркнули, что проводимая работа направлена на повышение качества медицинских услуг, более эффективную организацию деятельности медицинских учреждений и своевременное устранение выявленных недостатков.