Баку – крупнейший на Кавказе мегаполис, и как любой мегаполис он имеет множество проблем. Но большинство критиков сходятся на том, что нередко причиной проблем является громоздкая и нефункциональная система управления, часто с дублирующими функциями, усиливающая эти проблемы. В той связи подписанные 10 июня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указы, предусматривающие изменения в структуре Исполнительной власти города Баку, вселяют надежду на улучшение системы управления городским хозяйством.

На первый взгляд, речь идет об очередной административной реорганизации, однако анализ принятых решений показывает, что фактически власти приступили к пересмотру роли и функций городской администрации в соответствии с новыми задачами развития столицы.

В соответствии с указами ликвидируется проектный институт Bakımənzilkommunlayihə, реорганизуется Управление по обслуживанию дипломатического корпуса и иностранных представительств «Интерсервис», а Бакинский концертный комплекс «Зеленый театр» и Бакинский городской муниципальный театр со всем имуществом передаются в подчинение Министерства культуры. Одновременно меняется структура ряда подразделений Исполнительной власти Баку, а Управление мечети Гейдара Алиева переводится в непосредственное подчинение главы Исполнительной власти города.

Если рассматривать все эти решения в комплексе, становится очевидно, что государство начинает последовательно освобождать Исполнительную власть Баку от функций, которые не связаны напрямую с управлением современным мегаполисом.

Наиболее показательной выглядит передача театров Министерству культуры. По сути, устраняется ситуация, при которой городская администрация управляла объектами, деятельность которых относится к компетенции профильного ведомства. Аналогичная логика просматривается и в отношении «Интерсервиса». Эта структура изначально занималась обслуживанием дипломатического корпуса и иностранных представительств, однако сегодня подобная деятельность все меньше связана с классическими задачами городского управления.

Не менее показательна ликвидация проектного института Bakımənzilkommunlayihə. В советский период подобные институты являлись важнейшим элементом системы городского хозяйства. Однако сегодня проектирование городской инфраструктуры осуществляется в совершенно иных условиях — через специализированные государственные агентства, профильные структуры и частных подрядчиков. Сохранение отдельного проектного института в составе городской администрации постепенно теряло практический смысл.

Таким образом, речь идет не просто о сокращении отдельных подразделений. Фактически власти проводят функциональную ревизию всей системы управления столицей. Непрофильные активы передаются профильным ведомствам, устаревшие структуры ликвидируются, а ключевые функции концентрируются непосредственно в аппарате Исполнительной власти.

Подобные шаги напрямую связаны с задачами, предусмотренными Генеральным планом развития Баку до 2040 года. Генеральный план развития столицы до 2040 года предусматривает реализацию десятков крупных проектов в сфере транспорта, жилищного строительства, коммунального хозяйства, благоустройства и пространственного развития. Для их эффективного управления необходима компактная и функциональная система принятия решений.

Показательно, что данные преобразования происходят практически сразу после проведения в Баку Всемирного форума городов WUF13 под эгидой ООН. Одной из центральных тем форума стали вопросы устойчивого управления мегаполисами, повышения эффективности муниципального администрирования, внедрения цифровых технологий и формирования современных механизмов городского планирования. В ходе форума неоднократно подчеркивалось, что успешное развитие крупных городов требует четкого разграничения полномочий между различными уровнями власти и концентрации городских администраций на стратегическом управлении территориальным развитием.

Фактически нынешние решения по реформированию структуры Исполнительной власти Баку во многом соответствуют тем подходам, которые сегодня используются в ведущих мировых мегаполисах. В большинстве крупных городов Европы, Азии и Ближнего Востока городские администрации постепенно отказываются от управления непрофильными активами и сосредотачиваются на вопросах пространственного развития, транспортной политики, коммунальной инфраструктуры, цифровизации и повышения качества городской среды.

В этом смысле реформа бакинской администрации отражает переход от традиционной постсоветской модели городского управления, при которой в структуре исполнительной власти сохранялось большое количество хозяйственных, культурных и обслуживающих организаций, к модели стратегического городского менеджмента. Поэтому, если темпы и масштабы преобразований будут продолжены, можно ожидать дальнейшей оптимизации структуры Исполнительной власти Баку.

Баку, как мегаполис, нуждается не только в мобильной и эффективной системе управления, но и в адаптивной модели городского хозяйства, способной чутко реагировать на изменения среды. Жизнь людей стремительно меняется, меняются запросы, город должен быть комфортным и функциональным одновременно. Какой смысл сохранять функции которые были актуальны 20 или 30 лет назад и окончательно утратили свое значение.

Если следовать этой логике, то, скорее всего, речь идет лишь о начальном этапе перестройки системы управления городским хозяйством, в рамках которого уже предприняты ощутимые шаги, предваряющие дальнейшие преобразования.