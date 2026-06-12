В Азербайджане необходимо продолжить реформы в сфере цифрового суверенитета и усилить регулирование деятельности создателей контента в социальных сетях.

С таким предложением на заседании Милли Меджлиса выступил депутат Кямал Джафаров, пишет modern.az.

По его словам, обсуждаемые поправки касаются в первую очередь пользователей соцсетей, однако отдельное внимание следует уделить блогерам и авторам контента. Депутат предложил изучить опыт Китая, где лица, публикующие материалы в сферах медицины, права, финансов и образования, должны иметь соответствующий диплом или лицензию.

Джафаров отметил, что сегодня некоторые блогеры без профильного образования и необходимых разрешений дают массовые юридические, психологические и финансовые консультации, вводя общество в заблуждение. По его словам, отдельные авторы контента манипулируют молодыми семьями, подталкивая их к разводу, создают нереалистичные модели «идеальной жизни», навязывают одинаковые диеты всем пользователям и дают безответственные финансовые рекомендации.

Депутат подчеркнул, что подобный контент может наносить серьезный вред физическому и психологическому здоровью людей, а также приводить к тяжелым и порой необратимым правовым последствиям.