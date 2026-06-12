В Иране раскрыли 14 пунктов проекта меморандума о взамимопонимании с США. Детали опубликовало агентство Mehr со ссылкой на источники.

Проект включает в себя:

— Полное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;

— Невмешательство США во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета;

— Полное снятие морской блокады в течение 30 дней;

— Вывод американских войск из близлежащих к Ирану территорий;

— Возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней;

— Приостановление санкций и полный доступ Ирана к замороженным активам;

— Предоставление Тегерану помощи в размере $300 млрд со стороны США и их союзников;

— Начало 60-дневных переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмене американских санкций, а также резолюций Совбеза ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии;

— Подтверждение приверженности Ирано Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО);

— США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и отказываются от ввода новых санкций;

— В течение 60-дневных переговоров США обязуются разблокировать $24 млрд заблокированных финансовых активов. При этом половина данной суммы должна быть предоставлена Тегерану до начала переговоров;

— Создание механизма мониторинга для выполнения соглашения;

— Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН;

— Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разморожена половина иранских средств, приостановлены нефтяные санкции против Ирана и снята морская блокада.

Окончательное соглашение будет достигнуто исключительно по вопросу судьбы обогащенных урана и самого обогащения, снятия санкций и программы экономического восстановления Ирана. Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня.

12:03 США и Иран «согласовали текст сделки» — меморандум о взаимопонимании, но документ нуждается в окончательном утверждении, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана.

По словам высокопоставленного американского чиновника, президент США Дональд Трамп согласился, что одним из вариантов разрешения конфликта может стать снижение под контролем инспекторов ООН уровня обогащения урана, который находится под контролем Ирана.

Меморандум предписывает, что любые шаги относительно ядерной программы Ирана будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Axios называет перспективу этого «маловероятным, учитывая, насколько сложными были переговоры по меморандуму о взаимопонимании».

Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы, а объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню в течение 30 дней. США взамен снимут блокаду иранских портов.

Сейчас меморандум «содержит подробную информацию по всем ядерным вопросам» и «удовлетворяет всем требованиям США», заявил источник издания.