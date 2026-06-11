Россельхознадзор с 12 июня 2026 года вводит ограничения на ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении, а также на её транзит через РФ в страны ЕАЭС. Меры будут действовать до согласования механизма, который обеспечит прослеживаемость и фитосанитарную безопасность поставок.

В ведомстве пояснили, что решение связано с регулярными выявлениями карантинных вредителей в армянской продукции. По данным службы, ранее уже вводились частичные ограничения, однако нарушения продолжались. В июне, в частности, были зафиксированы случаи заражения капровым жуком в партиях орехов, сушёных персиков и томатов.

Россельхознадзор заявляет, что это указывает на недостаточный контроль со стороны армянского регулятора и создаёт риски для фитосанитарной безопасности России и стран ЕАЭС.