Главный тренер клуба «Сабаил», выступающего в первой лиге Азербайджана, Адиль Шукюров получил дисквалификацию на четыре игры.

Соответствующее решение приняла Дисциплинарная комиссия AFFA.

Причиной наказания стало оскорбление судей тренером в 65-й минуте матча XX тура против «Baku Sportinq» после получения второй жёлтой карточки. За своё поведение А. Шукюрову был назначен штраф в размере 3000 манатов.

Кроме того, болельщики команды массово выражали оскорбления в адрес судей, за что клуб «Сабаил» понёс дополнительный штраф в размере 1500 манатов.