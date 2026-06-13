Швеция 12 июня два раза поднимала в воздух истребители JAS 39 Gripen, чтобы сопроводить российские военные самолеты над Балтийским морем вблизи шведского воздушного пространства. Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции в X.

Военные в Швеции заметили два российских самолета вблизи шведского воздушного пространства — Су-24 и Су-34. «После обнаружения российских самолетов шведские военные оперативно подняли в воздух две пары истребителей Gripen для защиты национального воздушного пространства, а также идентификации и сопровождения российских бортов», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что нарушения воздушного пространства не произошло.