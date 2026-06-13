Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному соглашению между Ираном и США, отметив, что стороны находятся на финальной стадии согласования документа.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам Шарифа, завершение работы над мирным соглашением ожидается в течение ближайших 24 часов. После этого Исламабад начнет подготовку к электронной процедуре подписания документа, а на следующей неделе планируется проведение технических переговоров.

«Мы стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Завершение ожидается в ближайшие 24 часа. Пакистан готовится к электронному подписанию соглашения сразу после этого, а затем к техническим переговорам на следующей неделе», — написал он.

Шариф также выразил благодарность США и Ирану за их постоянную вовлеченность в переговорный процесс, а также поблагодарил страны региона за поддержку.

«Мы уверены, что это историческое мирное соглашение заложит прочную основу для устойчивого мира», — отметил он.